Milan, Donnarumma ride con Reina dopo la sconfitta con la Lazio: polemiche social (Di martedì 27 aprile 2021) Donnarumma ride con Reina dopo la sconfitta con la Lazio. Tifosi infuriati sui social. Addio più vicino? MILANO – Gigio Donnarumma è finito nel mirino dei tifosi dopo la sconfitta contro la Lazio. Il portiere del Milan è stato inquadrato dalle telecamere mentre scherza con l'ex compagno Reina al termine della sfida dell'Olimpico. Una immagine che non è piaciuta ai supporters e sui social non sono mancate le critiche nei confronti dell'estremo difensore rossonero. Nessuna reazione da parte della società rossonera. Le polemiche e le critiche arrivate dai tifosi non sono stati commentati dalla società ...

