Matteo Bassetti inedito | il rapporto con la moglie e la tv ” È una droga”

(Di martedì 27 aprile 2021) Il professore in confidenza. Oltre il Covid:a ruota libera sulla sua vita privata L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

LegaSalvini : Matteo Bassetti: «Lasciate stare bar e ristoranti. Credo sia sbagliato puntare il dito sempre contro le attività re… - LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'Il #coprifuoco? Mi sembra una scelta politica. Che male c'è a tenere aperti la sera, fino alle 23… - La7tv : #lariachetira Massimo #Galli contro Matteo #Bassetti: 'Io non ho bisogno di inchinarmi a nessuno. Io sono un anzian… - pinonardi1 : RT @chiesadimilano: .@AC1868 Matteo #Truffelli ha aperto l’#Assemblea nazionale «Ho un popolo numeroso in questa città». Domenica prossima… - GiorgioCarbon12 : RT @GeMa7799: Quarta Repubblica, Matteo Bassetti: 'Covid, 200 pazienti e nessun morto'. Perché 'scordano' gli anticorpi monoclonali?...OGNI… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Bassetti

A Quarta Repubblicaparla del successo dell'utilizzo degli anticorpi monoclonali a Genova. E ora il ministero della salute inserisce il rimedio anti - Covid nelle nuove linee guida per le cure domiciliari.Credo che si debba fare appello al buonsenso", dice a iNews24.it, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. "Va bene adottare misure che in una ...Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo “I dati odierni sono confortanti, sia sui vaccini sia sull’andamento della pandemia. Fortunatamente le cur ..."Fortunatamente le curve di incidenza in tutte province sono allineate verso il basso, anche nel ponente che più ci aveva fatto temere nelle scorse settimane ...