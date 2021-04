LittleBigPlanet ancora non disponibile | i server sono offline da marzo

(Di martedì 27 aprile 2021) Improvvisamente e inaspettatamente, idisiarrestati all'inizio di, senza alcun avviso o segnale dal team responsabile. Tutto questo nonostante molti fan della saga ne abbiano parlato sui social e nessuno di loro ha avuto una risposta. Anche se la modalità campagna nel gioco ègiocabile, gli utenti non poscaricare o scaricare contenuti, in particolare i livelli. Essendo una serie di giochi collegati tra loro e avendo un problema tecnico in uno di questi, automaticamente tutti e tre i capitoloobsoleti. Il 12, tramite gli account Twitter ufficiali di, Sumo Digital e SIE XDev hanno affermato che a causa di problemi tecnici, ierano ...

Advertising

Eurogamer_it : I server di #LittleBigPlanet sono ancora offline. - Campazzo87 : RT @IceOnAntoWrist: Ma ancora sento gente blaterale di liste , mega liste , community italiana di Nba2K senza QM Nation nel game ? ???????? qua… - IceOnAntoWrist : Ma ancora sento gente blaterale di liste , mega liste , community italiana di Nba2K senza QM Nation nel game ? ????????… -

Ultime Notizie dalla rete : LittleBigPlanet ancora

Gamesource Italia

Ciò significa che ha supervisionato il lancio di ogni gioco, così come di Tearaway ... C'èmolto da fare e il premio mi fornisce un'ulteriore motivazione, ed è un vero ...Caratterizzato da una gameplay che, rifacendosi solo in parte alla traccia di, ... ovviamente, va tenuto conto che si tratta di un titolo per PS5 e, in quanto tale, èconsiderato ...