L'appello di Save the Dogs a De Luca: "Introdurre multe severe per chi detiene cani alla catena" (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon basta la presenza di una legge a fermare la pratica ancora ampiamente diffusa di legare un cane alla catena. Ne è un esempio la Campania, unica Regione del Mezzogiorno ad avere una legislazione avanzata e completa in tema di detenzione dei cani a catena (La Legge Regionale dell' 11 aprile 2019 n. 3 vieta tassativamente "la detenzione di animali d'affezione a catena o ad altro strumento di contenzione similare"). La Regione però non ha previsto sanzioni per chi viola la legge e la mancanza di multe severe per chi maltratta un animale, legandolo magari a vita, rende di fatto la normativa non efficace. Proprio per questo motivo, Save the Dogs and Other Animals – associazione italiana impegnata nella lotta ...

