La cena no mask nel ristorante dello “sciamano italiano” | 57 multati e locale chiuso

(Di martedì 27 aprile 2021) È diventato famoso per essersi presentato in piazza Montecitorio vestito da, con tanto di cappello con le corna sulla propria testa. Hermes Ferrari è stato uno dei simboli del movimento “Io apro“, ma oggi il suoper violazione delle norme anti-covid. All’interno della sua pizzeria di Modena, infatti, è andata in sunano. Oltre a lui (e al suo) sono state multate anche le altre 57 persone che hanno partecipato a quell’evento al(ancora non era scattata la zona gialla in Emilia-Romagna e, anche con le restrizioni attuali più lievi, non è ancora consentito il consumo di cibi e bevande al). Hermes Ferrari,ildel ristorare ...

Cinquantasette 'no' sono stati multati sabato sera a Modena per essere andati anella pizzeria di Hermes Ferrari, il ristoratore emiliano noto per essersi presentato durante le recenti proteste davanti a ...MODENA. Cinquantasette 'no' sono stati multati sabato sera a Modena per essere andati anella pizzeria di Hermes Ferrari, il ristoratore emiliano noto per essersi presentato durante le recenti proteste davanti a ...Sabato 24 aprile, a Modena, le forze dell'ordine sono intervenute per far cessare una cena nella pizzeria del ristoratore noto per la sua pertecipazione alla manifestazione IoApro. Chiuso il locale pe ...I comportamenti di sabato al centro del nuovo tavolo in Prefettura che valuterà un possibile rafforzamento della vigilanza su nuove manifestazioni ...