Il genocidio sconosciuto

(Di martedì 27 aprile 2021) Loro lo chiamano Medz Yeghern, il Grande Male, e il loro giorno del ricordo è il 24 aprile: lo stesso simbolicamente scelto dal presidente americano Joe Biden per riconoscere per la prima volta ufficialmente, da parte degli Stati Uniti, il “armeno”. Rianimando contrastanti reazioni geopolitiche e forse, più che altro, suscitando un moto di stupore nelle moltissime persone, la maggioranza anche in occidente si può indovinare, che delarmeno poco o nulla sanno. Di certo meno di quanto sappiano della Shoah, pur così minacciata dall’affievolirsi della memoria e dal negazionismo. Lo stesso giorno della storica decisione di Biden, in Italia l’attore Paolo Kessisoglu e l’ex ambasciatore armeno in Italia, Sargis Ghazarian, hanno presentato un “corto” da loro promosso che si intitola Io sono armeno e che raccoglie le voci e i volti di ...