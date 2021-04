Higuain, tragico lutto per il calciatore: è morta la madre (Di martedì 27 aprile 2021) Grave lutto per il calciatore Gonzalo Higuain. L’attaccante dell’Inter Miami ha recentemente perso la mamma Nancy Zacarìas nelle ultime ore. La donna si è spenta all’età di 64 anni. La notizia è trapelata in rete nelle ultime ore e in breve ha fatto il giro del web, suscitando grande commozione da parte dei tifosi dell’attaccante. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 aprile 2021) Graveper ilGonzalo. L’attaccante dell’Inter Miami ha recentemente perso la mamma Nancy Zacarìas nelle ultime ore. La donna si è spenta all’età di 64 anni. La notizia è trapelata in rete nelle ultime ore e in breve ha fatto il giro del web, suscitando grande commozione da parte dei tifosi dell’attaccante. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

