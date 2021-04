Gli invalidi di guerra nell’U.R.S.S. di Stalin (Di martedì 27 aprile 2021) Circa mezzo milione di soldati e ufficiali sovietici persero gli arti sui campi di battaglia della Seconda guerra Mondiale tra 1941e 1945. Tornarono alla vita civile dove erano impossibilitati a lavorare e si sentivano inutili. Passavano le giornate bighellonando. Sopravvivevano chiedendo l’elemosina per le strade, nei teatri e nei mercati per cercare di sbarcare il lunario. Joseph Stalin ordinò che questi invalidi di guerra fosse tolti di circolazione dato che rovinavano il panorama urbano. Da Leningrado, da Mosca e dalle altre grandi città, veterani storpi furono rapiti, caricati su camion e portati sulla riva del lago Ladoga, vicino al confine con la Finlandia, e da lì in barca all’isola di Valaam. La Casa degli invalidi La Casa degli invalidi della guerra e ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Circa mezzo milione di soldati e ufficiali sovietici persero gli arti sui campi di battaglia della SecondaMondiale tra 1941e 1945. Tornarono alla vita civile dove erano impossibilitati a lavorare e si sentivano inutili. Passavano le giornate bighellonando. Sopravvivevano chiedendo l’elemosina per le strade, nei teatri e nei mercati per cercare di sbarcare il lunario. Josephordinò che questidifosse tolti di circolazione dato che rovinavano il panorama urbano. Da Leningrado, da Mosca e dalle altre grandi città, veterani storpi furono rapiti, caricati su camion e portati sulla riva del lago Ladoga, vicino al confine con la Finlandia, e da lì in barca all’isola di Valaam. La Casa degliLa Casa deglidellae ...

