Covid, le nuove linee guida aggiornate per curarsi a casa (Di martedì 27 aprile 2021) Aggiornata la circolare con le linee guida per i casi lievi che possono essere curati a casa, senza ricorrere al ricovero ospedaliero: tutto su farmaci, anticorpi monoclonali, integratori. Occhio agli ... Leggi su today (Di martedì 27 aprile 2021) Aggiornata la circolare con leper i casi lievi che possono essere curati a, senza ricorrere al ricovero ospedaliero: tutto su farmaci, anticorpi monoclonali, integratori. Occhio agli ...

Advertising

fattoquotidiano : Gestione a domicilio dei pazienti Covid, nuove regole: c’è la cura con anticorpi monoclonali, non automatico l’util… - Agenzia_Ansa : Contagi da Covid nuovamente in risalita in Germania. Sono quasi 30 mila i casi registrati dal Robert Koch Institut… - so_matic : RT @Marcell77640487: -Letto di terapia intensiva ??3000€ al giorno+premi aggiuntivi per chi lavora in reparto covid -monoclonali ??2000€ la s… - LeggiOggi_it : #FAQ #decretoriaperture e nuove regole #Covid Cosa si può fare e cosa no? ??Tutte le risposte aggiornate del… - infoitsport : Matteo Bassetti intervista: “ci saranno nuove ondate, non siamo Covid free” -