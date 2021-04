Coprifuoco, Molteni: “Cancellarlo con dialogo nel governo” (Di martedì 27 aprile 2021) Il Coprifuoco? “Pensiamo di Cancellarlo con la collaborazione e il dialogo all’interno del governo”. Così Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno ed esponente della Lega a Radio 24. “Oggi i gruppi parlamentari decideranno, ho grande rispetto dell’attività parlamentare, gli atti parlamentari servono. Io credo che la Lega ha fatto una scelta di serietà e di responsabilità e pensiamo di cancellare la norma del Coprifuoco attraverso la presenza, l’azione, la collaborazione e il dialogo all’interno del governo”. “C’è un articolo che prevede la possibilità di poter consumare fino alle 22 e un altro che prevede che il Coprifuoco inizi alle 22 e da qui la querelle che genera e ha generato confusione e incertezza tra la ministra Gelmini ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Il? “Pensiamo dicon la collaborazione e ilall’interno del”. Così Nicola, sottosegretario all’Interno ed esponente della Lega a Radio 24. “Oggi i gruppi parlamentari decideranno, ho grande rispetto dell’attività parlamentare, gli atti parlamentari servono. Io credo che la Lega ha fatto una scelta di serietà e di responsabilità e pensiamo di cancellare la norma delattraverso la presenza, l’azione, la collaborazione e ilall’interno del”. “C’è un articolo che prevede la possibilità di poter consumare fino alle 22 e un altro che prevede che ilinizi alle 22 e da qui la querelle che genera e ha generato confusione e incertezza tra la ministra Gelmini ...

Advertising

LegaSalvini : Nicola Molteni: 'Il coprifuoco non limita la pandemia, ma la libertà'. ?#NOCOPRIFUOCO, FIRMA ANCHE TU! Vai su ??… - Giornaleditalia : Coprifuoco fino alle 22, Molteni: 'Non limita la pandemia ma limita la libertà' - Massimi47715989 : Molteni, coprifuoco? Pensiamo cancellarlo con dialogo Governo - Cronaca - ANSA - fainformazione : Il sottosegretario all'interno Molteni vorrebbe spostare il coprifuoco alle 23. Nel momento in cui si decide di po… - fainfosalute : Il sottosegretario all'interno Molteni vorrebbe spostare il coprifuoco alle 23. Nel momento in cui si decide di po… -