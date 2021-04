Cartabia: «Se la riforma della giustizia fallisce, addio fondi del Recovery» (Di martedì 27 aprile 2021) Dalle colonne de La Stampa l’appello della Guardasigilli alle forze politiche: «Rinunciate al conflitto permanente e ammainate le “bandierine identitarie”» «Superiamo la tentazione dello scontro continuo. In una data così simbolica per l’Italia, che segna il tempo della Liberazione, della rinascita, della ricostruzione, proprio la giustizia può e deve diventare il terreno sul quale ritrovare lo spirito di unità nazionale». Così Marta Cartabia, ministro della giustizia, intervistata da “La Stampa”. «Le diversità resteranno, come nella stagione che portò alla nascita della Costituzione – spiega -, ma come allora si può provare a ricomporre le fratture su progetti precisi in nome di uno scopo più grande.Deve essere molto chiaro ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Dalle colonne de La Stampa l’appelloGuardasigilli alle forze politiche: «Rinunciate al conflitto permanente e ammainate le “bandierine identitarie”» «Superiamo la tentazione dello scontro continuo. In una data così simbolica per l’Italia, che segna il tempoLiberazione,rinascita,ricostruzione, proprio lapuò e deve diventare il terreno sul quale ritrovare lo spirito di unità nazionale». Così Marta, ministro, intervistata da “La Stampa”. «Le diversità resteranno, come nella stagione che portò alla nascitaCostituzione – spiega -, ma come allora si può provare a ricomporre le fratture su progetti precisi in nome di uno scopo più grande.Deve essere molto chiaro ...

