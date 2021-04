BUDINO AI SEMI DI CHIA (Di martedì 27 aprile 2021) CHIA Pudding classico e al cacao. Ricetta facile. Il , o CHIA Pudding, è un dessert leggero, delizioso e ricco di energia, perfetto per chi ama provare ricette nuove e particolari! L’ingrediente base di questo BUDINO sono i SEMI di CHIA, dei SEMIni oleosi ricchi di sostanze benefiche, che si utilizzano di frequente nella cucina vegana. La particolarità di questi SEMIni è che assorbono una grandissima quantità di acqua o altri liquidi, formando un composto dalla consistenza cremosa, simile a un gel. La ricetta è semplicissima e veloce e si presta a tante varianti, noi ne proponiamo due: la versione classica e quella più golosa al cacao. Per la versione classica, metteremo i SEMIni in una ciotola e aggiungeremo il latte vegetale, il miele ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021)Pudding classico e al cacao. Ricetta facile. Il , oPudding, è un dessert leggero, delizioso e ricco di energia, perfetto per chi ama provare ricette nuove e particolari! L’ingrediente base di questosono idi, deini oleosi ricchi di sostanze benefiche, che si utilizzano di frequente nella cucina vegana. La particolarità di questini è che assorbono una grandissima quantità di acqua o altri liquidi, formando un composto dalla consistenza cremosa, simile a un gel. La ricetta è semplicissima e veloce e si presta a tante varianti, noi ne proponiamo due: la versione classica e quella più golosa al cacao. Per la versione classica, metteremo ini in una ciotola e aggiungeremo il latte vegetale, il miele ...

Advertising

Lucaaffigi : RT @shineline: budino di semi di chia con marmellata e burro d’arachidi non dietetico ma buono in culo - shineline : budino di semi di chia con marmellata e burro d’arachidi non dietetico ma buono in culo - ashotofila : Sono indecisa se provare il pudding si semi di chia prossimamente. Temo che la consistenza sia il mio punto debole… -