Boris Johnson: “Meglio migliaia di morti che lockdown”. Ma arriva la smentita (Di martedì 27 aprile 2021) Parole forti le presunte del Primo Ministro inglese. Secondo alcune indiscrezioni rilasciate dai cosiddetti “leak”, ci sarebbe un fiume di irriverenza da parte di Boris Johnson nei confronti delle vite inglese portate via dalla pandemia. Avrebbe infatti sostenuto di preferire migliaia di morti al lockdown nazionale. Attacco frontale Non è la prima volta che Boris Johnson viene accusato di frasi infamatorie nei confronti dell’ideale pubblico. Ma questa volta le critiche sollevate appaiono un vero e proprio attacco frontale. Secondo le indiscrezioni sollevate dal Daily Mail e sostenute dalla Bbc, Il Primo Ministro inglese avrebbe infatti sostenuto di preferire migliaia di morti ad un terzo lockdown nazionale. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Parole forti le presunte del Primo Ministro inglese. Secondo alcune indiscrezioni rilasciate dai cosiddetti “leak”, ci sarebbe un fiume di irriverenza da parte dinei confronti delle vite inglese portate via dalla pandemia. Avrebbe infatti sostenuto di preferiredialnazionale. Attacco frontale Non è la prima volta cheviene accusato di frasi infamatorie nei confronti dell’ideale pubblico. Ma questa volta le critiche sollevate appaiono un vero e proprio attacco frontale. Secondo le indiscrezioni sollevate dal Daily Mail e sostenute dalla Bbc, Il Primo Ministro inglese avrebbe infatti sostenuto di preferirediad un terzonazionale. La ...

Advertising

Corriere : L’accusa del Guardian a Boris Johnson: «Era d’accordo con la Superlega» - capuanogio : Secondo il @guardian_sport il primo ministro #Johnson era a conoscenza del progetto della #SuperLeague avendo. E ad… - italianfirst2 : Superlega, Boris Johnson, l’accusa del Guardian: «Sapeva ed era d’accordo» ?@guardian? ?@BorisJohnson? - MuredduGiovanni : RT @frank9you: @Adnkronos @nieddupierpaolo non solo Boris Johnson,anche Anthony Fauci adesso è per le cure domiciliari ai primi sintomi,imp… - ereike05 : RT @federicogatti: “Lasciate che i cadaveri si ammassino a migliaia” Lo avrebbe detto Boris Johnson, per evitare il terzo LD. Downing Str… -