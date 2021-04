Bollettino Covid: vittime in aumento (373) ma calano intensive e ricoveri (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 10.404 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.444. Sono invece 373 le vittime in un giorno (ieri 301). Sono 2.748 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 101 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 177 (ieri 132). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.312 persone, in calo di 323 rispetto a ieri. Sono 302.734 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 145.819. Il tasso di positività è del 3,4% (-2,4% rispetto a ieri). Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 10.404 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.444. Sono invece 373 lein un giorno (ieri 301). Sono 2.748 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia, in calo di 101 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 177 (ieri 132). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.312 persone, in calo di 323 rispetto a ieri. Sono 302.734 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 145.819. Il tasso di positività è del 3,4% (-2,4% rispetto a ieri).

Advertising

Nazione_Lucca : Covid Lucca, i nuovi casi in provincia - DomaniGiornale : ??#Covid19, nelle ultime 24 ore 373 morti e 10.404 nuovi contagi in Italia. - verdeocchio : RT @lucarango88: ??Bollettino #Lombardia #Covid_19 #27aprile Casi +1.369 (797.658 +0,17%) Deceduti +54 (32.742 +0,17%) Guariti +1.228 (711.… - romi_andrio : RT @Open_gol: In Lombardia nelle ultime 24 ore si contano 1.369 nuovi positivi al Coronavirus (ieri erano 872). Il bollettino?? https://t.co… - Open_gol : In Lombardia nelle ultime 24 ore si contano 1.369 nuovi positivi al Coronavirus (ieri erano 872). Il bollettino?? -