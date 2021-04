Benno Neumair, trovato un corpo nel fiume Adige: potrebbe essere il padre Peter (Di martedì 27 aprile 2021) Nel fiume Adige all’altezza di Ravina di Trento è stato trovato questa mattina il corpo senza vita di una persona, affiorato all’altezza della pista ciclabile. Si ipotizza possa essere il cadavere di Peter Neumair, il padre di Benno scomparso lo scorso 4 gennaio a Bolzano. Benno ha confessato di aver ucciso il padre e la madre e poi gettato i loro corpi nel fiume. Quello della madre Laura Perselli era stato ritrovato il 6 febbraio scorso, ripescato dall’Adige tra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud di Bolzano. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Nelall’altezza di Ravina di Trento è statoquesta mattina ilsenza vita di una persona, affiorato all’altezza della pista ciclabile. Si ipotizza possail cadavere di, ildiscomparso lo scorso 4 gennaio a Bolzano.ha confessato di aver ucciso ile la madre e poi gettato i loro corpi nel. Quello della madre Laura Perselli era stato riil 6 febbraio scorso, ripescato dall’tra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud di Bolzano. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

