Asia Argento attacca tutti per difendere Vera: «Sono quattro scappati di casa» (Di martedì 27 aprile 2021) Isola 2021, . Prima di scoprire di essere stata eliminata definitivamente, Vera ha ricevuto la sorpresa di una delle sue più care amiche, anzi, una sorella come l'ha definita in diretta durante la puntata di luned' 26 aprile. Super ospite della dodicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021 Asia Argento accorsa in aiuto della sua amica Vera Gemma. Le due, entrambe filie d'arte – Dario Argento e Giuliano Gemma Sono i loro padri famosi – hanno parteciapto insieme anche a Pechino Express. Prima di conoscere l'esito del televoto Vera ha avuto la possibilità di Parlare con Asia che l'ha rincuorata: «Sei già stata messa in un angolo, non farti mettere in crisi da questi quattro scappati di casa. Tu sei ...

IlContiAndrea : Asia Argento e Giulia Salemi opinioniste subito #Isola - IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - IlContiAndrea : Stasera all'#Isola ospiti in studio Asia Argento e Giulia Salemi - neodie : RT @manicomyo: il modo in cui è stata più efficace asia argento in tre minuti che gli opinionisti fissi in tutte le puntate #isola https://… - Luisa72280405 : RT @LucaVismara: Ci avete fatto fuori Vera Gemma? Metteteci Asia Argento e Jeda come opinionisti. #Isola -