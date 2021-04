A Ercolano la tv tedesca. Intervistati il sindaco Buonajuto e il direttore del Parco archeologico, Francesco Sirano (Di martedì 27 aprile 2021) Ripartenza del turismo quale antidoto alla criminalità organizzata. La prima rete televisiva pubblica tedesca Das Erste nei giorni scorsi è stata ad Ercolano per realizzare un servizio andato in onda domenica 25 aprile nel corso del programma WeltSpiegel (letteralmente Specchio del mondo) dedicato alla campagna vaccinale e alla ripresa del turismo. Nel corso del servizio sono stati Intervistati il sindaco, Ciro Buonajuto e il direttore del Parco archeologico, Francesco Sirano. “I turisti tedeschi sono da sempre attratti dalle bellezze del nostro territorio. Ercolano con le sue bellezze archeologiche e il Vesuvio può rafforzare ancora di più la sua presenza sul mercato. Ben vengono queste occasioni, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021) Ripartenza del turismo quale antidoto alla criminalità organizzata. La prima rete televisiva pubblicaDas Erste nei giorni scorsi è stata adper realizzare un servizio andato in onda domenica 25 aprile nel corso del programma WeltSpiegel (letteralmente Specchio del mondo) dedicato alla campagna vaccinale e alla ripresa del turismo. Nel corso del servizio sono statiil, Ciroe ildel. “I turisti tedeschi sono da sempre attratti dalle bellezze del nostro territorio.con le sue bellezze archeologiche e il Vesuvio può rafforzare ancora di più la sua presenza sul mercato. Ben vengono queste occasioni, ...

Advertising

ItaliaViva : La tv tedesca accende i riflettori su Ercolano. @cirobuonajuto: “Occasione per rafforzare la nostra immagine” - RobertoSignore7 : RT @ItaliaViva: La tv tedesca accende i riflettori su Ercolano. @cirobuonajuto: “Occasione per rafforzare la nostra immagine” https://t.co… - CostanzaBattis1 : RT @Mosquitas77: La tv tedesca accende i riflettori su Ercolano. Buonajuto: “Occasione per rafforzare la nostra immagine” - falconiofr : RT @Mosquitas77: La tv tedesca accende i riflettori su Ercolano. Buonajuto: “Occasione per rafforzare la nostra immagine” - danieledv79 : RT @Mosquitas77: La tv tedesca accende i riflettori su Ercolano. Buonajuto: “Occasione per rafforzare la nostra immagine” -