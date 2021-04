A causa di una VHS di 'Sabrina' mai restituita una donna texana rischia l'arresto 20 anni dopo (Di martedì 27 aprile 2021) A causa di una VHS di 'Sabrina vita da strega' noleggiata nel '99, e mai restituita, una donna texana ha scoperto più di vent'anni dopo di aver rischiato l'arresto. Una donna texana ha scoperto con vent'anni di ritardo di non aver mai restituito a un videonoleggio una VHS di Sabrina, vita da strega. O meglio, qualcuno aveva noleggiato la cassetta in suo nome senza mai restituirla, perché lei, come ha spiegato a USA Today, non ha mai visto un episodio della popolare serie andata in onda negli anni Novanta. Molto probabilmente, dice lei, è stato il suo compagno dell'epoca, che aveva due figlie adolescenti. I fatti risalgono al 1999, quando Caron McBride ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021) Adi una VHS di 'vita da strega' noleggiata nel '99, e mai, unaha scoperto più di vent'di averto l'. Unaha scoperto con vent'di ritardo di non aver mai restituito a un videonoleggio una VHS di, vita da strega. O meglio, qualcuno aveva noleggiato la cassetta in suo nome senza mai restituirla, perché lei, come ha spiegato a USA Today, non ha mai visto un episodio della popolare serie andata in onda negliNovanta. Molto probabilmente, dice lei, è stato il suo compagno dell'epoca, che aveva due figlie adolescenti. I fatti risalgono al 1999, quando Caron McBride ...

