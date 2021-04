Watch Dogs | Legion | update 4 0 rinviato a maggio – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ubisoft ha annunciato di aver rimandato al’atteso4.0 diper via di alcuni problemi che hanno allungato i tempi di sviluppo.. Con un messaggio ufficiale, Ubisoft ha annunciato di averal 4 diil lancio dell’atteso4.0 di, per via di alcuni problemi che hanno allungato i tempi di sviluppo. Il publisher francese aveva programmato di rilasciare l’4.0 ad aprile, ma evidentemente ha bisogno di più tempo. Si tratta di un aggiornamentore che dovrebbe risolvere numerosi bug e che dovrebbe migliorare il gioco in diversi modi. … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo ...

Everyeye Videogiochi

Ci stiamo impegnano per sviluppare contenuti originali per universi come, Tom Clancy's The Division , persino Far Cry , grazie all'incredibile network di editori e soprattutto grazie agli ...A soli 29,99 euro sono infatti ad esempio disponibili all'acquisto sull'Ubisoft Store sia quello diLegion che quello di Immortals Fenyx Rising. Molto interessanti anche i prezzi dei ...Ubisoft ha annunciato di aver rimandato a maggio l'atteso Update 4.0 di Watch Dogs: Legion per via di alcuni problemi che hanno allungato i tempi di sviluppo.. Con un messaggio ufficiale, Ubisoft ha ...Con un post degli sviluppatori, Ubisoft ha annunciato di aver rimandato i contenuti previsti entro fine aprile per Watch Dogs Legion.