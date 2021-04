Vives | ' Napoli? Troppi infortuni | ma può arrivare terzo'

(Di lunedì 26 aprile 2021)- A Radio Marte è intervenuto Giuseppe, ex calciatore: "Per la storia del Torino fa male vedere una cosa così. Sicuramente qualcosa non è andata bene, non ha la squadra per stare così ...

NAPOLI - A Radio Marte è intervenuto Giuseppe Vives, ex calciatore: "Per la storia del Torino fa male vedere una cosa così. Sicuramente qualcosa non è andata bene, non ha la squadra per stare così giù ..."
L'ex compagno del Gallo Belotti: 'Speriamo che ci sia la possibilità di vederlo con la maglia del Napoli', ha affermato il radio.