Variante indiana, Galli a iNews24: “Non si conosce ancora bene, ma potrebbe essere pericolosa” (Di lunedì 26 aprile 2021) La Variante indiana del SARS-CoV-2 non si conosce ancora bene, ma ha un amminoacido differente da quella brasiliana, sudafricana e nigeriana che, come spiega Massimo Galli, potrebbero essere “meno responsive agli anticorpi evocati dai vaccini disponibili e sfuggire alla maggioranza degli anticorpi monoclonali disponibili in commercio”. Ai microfoni di iNews24, il punto della situazione con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Ladel SARS-CoV-2 non si, ma ha un amminoacido differente da quella brasiliana, sudafricana e nigeriana che, come spiega Massimoro“meno responsive agli anticorpi evocati dai vaccini disponibili e sfuggire alla maggioranza degli anticorpi monoclonali disponibili in commercio”. Ai microfoni di, il punto della situazione con L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - repubblica : ?? Un milione di contagi in tre giorni. La variante indiana adesso fa paura - Agenzia_Ansa : Zaia: 'La variante indiana individuata anche in Veneto. Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e fi… - FloraHarb : RT @antonellaviol17: Variante indiana: giusto chiudere i confini, ma per limitare la diffusione di questa e altre varianti dobbiamo fare an… - infoitinterno : Variante indiana, Crisanti: «Se è in Veneto, è già diffusa. Minaccia le riaperture» -