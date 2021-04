Uomini e Donne | anticipazioni registrazione 25-4-2021 | un bacio appassionato e due nuove coppie

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sabato 24 e domenica 25 aprile si sono registrate dellepuntate di. Come sempre si è cominciato con lo sfogo di Gemma Galgani contro Tina Cipollari, accusata di rovinarle tutte le conoscenze. Secondo Gemma, infatti, a cause delle parole dell’opinionista, gliche vengono per lei pensano che sia interessata più al rapporto fisico, agli incontri intimi, che non al lato sentimentale che invece è quello che le preme davvero. Gemma in lacrime, Samantha bacia Bogdan e viene attaccata da Alessio A conferma di quanto sostiene la dama di Torino, in puntata ben due cavalieri – Antonio e Aldo – interrompono la frequentazione con lei; Aldo, in particolar modo, afferma di non voler essere attaccato da Tina e di non volere che venga attaccata neanche lei. La Galgani scoppia a piangere ma secondo Tina e ...