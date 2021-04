Udinese, infortunio Nestorovski: operazione al crociato riuscita (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilija Nestorovski, attaccante dell’Udinese, si è sottoposto oggi ad un intervento al ginocchio sinistro a Villa Stuart. Il comunicato della società friulana ha reso noto i dettagli dell’operazione e le condizioni del giocatore. “Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Ilija Nestorovski è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, effettuata a Roma dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart, è perfettamente riuscita. Il calciatore rientrerà a Udine nei prossimi giorni per intraprendere l’iter riabilitativo”. FOTO: Sito Ufficiale Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilija, attaccante dell’, si è sottoposto oggi ad un intervento al ginocchio sinistro a Villa Stuart. Il comunicato della società friulana ha reso noto i dettagli dell’e le condizioni del giocatore. “Calcio comunica che, in data odierna, Ilijaè stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamentoanteriore del ginocchio sinistro. L’, effettuata a Roma dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart, è perfettamente. Il calciatore rientrerà a Udine nei prossimi giorni per intraprendere l’iter riabilitativo”. FOTO: Sito UfficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

