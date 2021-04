Superlega, chi si iscrive è fuori dalla Serie A (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Chi si iscrive alla Superlega finisce fuori dal campionato italiano. La Figc vara una norma ad hoc per evitare la nascita di competizioni al di fuori del controllo di Fifa e Uefa. Juventus, Milan e Inter sono state tra le 12 società fondatrici della Superlega: il progetto, però, è entrato in fase di stallo. "Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Figc. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa dalla Uefa e dalla Figc comporta la decadenza della affiliazione. La disputa di gare e tornei amichevoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Chi siallafiniscedal campionato italiano. La Figc vara una norma ad hoc per evitare la nascita di competizioni al didel controllo di Fifa e Uefa. Juventus, Milan e Inter sono state tra le 12 società fondatrici della: il progetto, però, è entrato in fase di stallo. "Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciuteFifa,Uefa eFigc. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciuteFifaUefa eFigc comporta la decadenza della affiliazione. La disputa di gare e tornei amichevoli ...

