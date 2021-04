Su “L’Isola dei Famosi” Isolde è la regina del fuoco (Di lunedì 26 aprile 2021) Su “L’Isola dei Famosi” gli “arrivisti” si stanno ambientando: costruiscono la capanna, sorvegliano il fuoco ed Emanuela inizia a punzecchiare il “veterano” Ciufoli. Intanto i naufraghi, orfani del fuoco, sono costretti a trovare una soluzione. Isolde fabbrica un attrezzo e, in poco tempo, riesce ad accendere di nuovo il fuoco. La campionessa diventa così l’idolo della Playa. Le prime ore degli “arrivisti” – Nell’ultima puntata i quattro arrivisti hanno fatto il loro ingresso, spiazzando i vecchi naufraghi che si visti portar via il loro bene più prezioso: il fuoco. Dopo essere tornati a Playa Reunion, i nuovi concorrenti si costruiscono la loro capanna, lontana da quella dei compagni. Matteo, Emanuela e Rosaria si occupano del rifugio, mentre Manuela gestisce il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 26 aprile 2021) Su “dei” gli “arrivisti” si stanno ambientando: costruiscono la capanna, sorvegliano iled Emanuela inizia a punzecchiare il “veterano” Ciufoli. Intanto i naufraghi, orfani del, sono costretti a trovare una soluzione.fabbrica un attrezzo e, in poco tempo, riesce ad accendere di nuovo il. La campionessa diventa così l’idolo della Playa. Le prime ore degli “arrivisti” – Nell’ultima puntata i quattro arrivisti hanno fatto il loro ingresso, spiazzando i vecchi naufraghi che si visti portar via il loro bene più prezioso: il. Dopo essere tornati a Playa Reunion, i nuovi concorrenti si costruiscono la loro capanna, lontana da quella dei compagni. Matteo, Emanuela e Rosaria si occupano del rifugio, mentre Manuela gestisce il ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - PetrazzuoloF : RT @reportrai3: #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in Sicilia.… - tuttotv_info : L’Isola dei Famosi, puntata di lunedì 26 aprile 2021 -