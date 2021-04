Serie A, Buffon guarda al futuro e diventa allenatore portieri: nasce la sua Academy. I dettagli (Di lunedì 26 aprile 2021) guarda al futuro Gigi Buffon.Nuovi progetti per lo storico portiere bianconero Gigi Buffon, in attesa di delineare il proprio futuro tra la possibilità di dire definitivamente addio al calcio giocato - in virtù della scadenza di contratto con la Juventus ormai vicina - e quella di potere sposare un nuovo progetto lontano da Torino. E' di pochi istanti fa, infatti, la notizia relativa alla nascita della "Buffon Academy": un percorso mirato alla formazione di giovani portieri che toccherà le località di Marina di Pietrasanta, Lignano Sabbiadoro, Andalo e Sestola.Si tratta di una "full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere - spiega Buffon - Speriamo di dare il kick off a ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021)alGigi.Nuovi progetti per lo storico portiere bianconero Gigi, in attesa di delineare il propriotra la possibilità di dire definitivamente addio al calcio giocato - in virtù della scadenza di contratto con la Juventus ormai vicina - e quella di potere sposare un nuovo progetto lontano da Torino. E' di pochi istanti fa, infatti, la notizia relativa alla nascita della "": un percorso mirato alla formazione di giovaniche toccherà le località di Marina di Pietrasanta, Lignano Sabbiadoro, Andalo e Sestola.Si tratta di una "full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere - spiega- Speriamo di dare il kick off a ...

