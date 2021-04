Scontro in tv, Paragone attacca Cecchi Paone: «Sei matto, non sai un c***, che stai dicendo?» (video) (Di lunedì 26 aprile 2021) Zuffa a muso duro tra Alessandro Cecchi Paone e Gianluigi Paragone. Ospiti a “Non è l’Arena” entrambi sono intervenuti nell’ambito del dibattito spinoso sulle riaperture e l’incongruenza del coprifuoco. L’Italia riapre parzialmente. I ristoranti potranno restare aperti anche a cena, ma il rispetto del coprifuoco che scatta alle ore 22 e il servizio esclusivamente all’aperto penalizza una ripresa piena delle attività dopo mesi di sosta. Le proteste dei ristoratori sono legittime, ma non per tutti. Alessandro Cecchi Paone ha avanzato una soluzione bizzarra: ristoratori, datevi da fare – questo il senso del suo intervento- . Il mercato della ristorazione cambierà, non sarà più come prima, quindi adeguatevi. Il delivery food è ormai l’unica via da battere. Il giornalista ha preteso di decidere per i ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021) Zuffa a muso duro tra Alessandroe Gianluigi. Ospiti a “Non è l’Arena” entrambi sono intervenuti nell’ambito del dibattito spinoso sulle riaperture e l’incongruenza del coprifuoco. L’Italia riapre parzialmente. I ristoranti potranno restare aperti anche a cena, ma il rispetto del coprifuoco che scatta alle ore 22 e il servizio esclusivamente all’aperto penalizza una ripresa piena delle attività dopo mesi di sosta. Le proteste dei ristoratori sono legittime, ma non per tutti. Alessandroha avanzato una soluzione bizzarra: ristoratori, datevi da fare – questo il senso del suo intervento- . Il mercato della ristorazione cambierà, non sarà più come prima, quindi adeguatevi. Il delivery food è ormai l’unica via da battere. Il giornalista ha preteso di decidere per i ...

