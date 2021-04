Roma, testa a Manchester United e Sampdoria: infortunati e squalificati (Di lunedì 26 aprile 2021) La Roma ha ripreso questo pomeriggio la preparazione dopo il ko di Cagliari. I giallorossi mettono nel mirino Manchester United e Sampdoria La Roma deve dimenticare in fretta la sconfitta di Cagliari perché i ragazzi di Paulo Fonseca hanno davanti una settimana molto importante. Tutte le energie sono focalizzate sulla semifinale di andata di Europa League all’Old Trafford contro il Manchester United. Poi domenica prossima sfida con la Sampdoria in campionato per blindare il settimo posto. Questo pomeriggio i giallorossi hanno ripreso gli allenamenti, poi domani e mercoledì mattina ci saranno le ultime sedute di preparazione al match contro gli inglesi. Alla vigilia europea, la squadra si allenerà alle 11 a Trigoria per poi partire nel primo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Laha ripreso questo pomeriggio la preparazione dopo il ko di Cagliari. I giallorossi mettono nel mirinoLadeve dimenticare in fretta la sconfitta di Cagliari perché i ragazzi di Paulo Fonseca hanno davanti una settimana molto importante. Tutte le energie sono focalizzate sulla semifinale di andata di Europa League all’Old Trafford contro il. Poi domenica prossima sfida con lain campionato per blindare il settimo posto. Questo pomeriggio i giallorossi hanno ripreso gli allenamenti, poi domani e mercoledì mattina ci saranno le ultime sedute di preparazione al match contro gli inglesi. Alla vigilia europea, la squadra si allenerà alle 11 a Trigoria per poi partire nel primo ...

