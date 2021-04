Riaperture, Zaia fa un appello ai veneti mentre Salvini spinge: “Comincia percorso, bisogna rispettate le regole o si torna nell’abisso” (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel tentativo di indurre il governo a cambiare il decreto Covid, pochi giorni fa, Luca Zaia fa aveva detto: “Tutte le Regioni avevano dato l’ok, poi si sono inventati un sacco di altre robe. Spiace, perché in questa fase dobbiamo non solo ‘ripartire’, ma riaprire le ultime attività che erano rimaste chiuse. Questa è la grande sfida”. Adesso che il 26 aprile è arrivato, il governatore leghista del Veneto, forte del consenso di cui gode, prende le distanze dal “liberateci del tutto” sul quale spinge Matteo Salvini e ha deciso di invitare i veneti alla prudenza, indirizzando loro una lettera. Mette da parte gli intenti conflittuali per lanciare un appello all’autocontrollo proprio nel giorno in cui molti potrebbero interpretare il ritorno alla zona gialla per molte regioni come un “liberi tutti”. Usa toni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel tentativo di indurre il governo a cambiare il decreto Covid, pochi giorni fa, Lucafa aveva detto: “Tutte le Regioni avevano dato l’ok, poi si sono inventati un sacco di altre robe. Spiace, perché in questa fase dobbiamo non solo ‘ripartire’, ma riaprire le ultime attività che erano rimaste chiuse. Questa è la grande sfida”. Adesso che il 26 aprile è arrivato, il governatore leghista del Veneto, forte del consenso di cui gode, prende le distanze dal “liberateci del tutto” sul qualeMatteoe ha deciso di invitare ialla prudenza, indirizzando loro una lettera. Mette da parte gli intenti conflittuali per lanciare unall’autocontrollo proprio nel giorno in cui molti potrebbero interpretare il ritorno alla zona gialla per molte regioni come un “liberi tutti”. Usa toni ...

