Regionale 8, la provincia di Taranto accelera (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Amministrazione provinciale di Taranto, presieduta da Giovanni Gugliotti, preme sull’acceleratore e consegna, con un anticipo di due mesi rispetto alla scadenza di legge, le integrazioni richieste dalla Sezione Autorizzazioni della Regione Puglia, per l’ottenimento del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il progetto di realizzazione della Strada litoranea interna da Talsano ad Avetrana, la celebre Regionale 8. Si tratta di un passo avanti decisivo nel lungo e complesso percorso burocratico, propedeutico alla cantierizzazione di un’opera attesa da oltre trent’anni dal territorio ionico e che solo negli ultimi due anni ha goduto di un vistoso cambio di passo, grazie all’impulso dato dal Presidente Gugliotti, che ha posto la realizzazione della Regionale 8 come priorità ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Amministrazionele di, presieduta da Giovanni Gugliotti, preme sull’tore e consegna, con un anticipo di due mesi rispetto alla scadenza di legge, le integrazioni richieste dalla Sezione Autorizzazioni della Regione Puglia, per l’ottenimento del Provvedimento Autorizzativo Unicoper il progetto di realizzazione della Strada litoranea interna da Talsano ad Avetrana, la celebre8. Si tratta di un passo avanti decisivo nel lungo e complesso percorso burocratico, propedeutico alla cantierizzazione di un’opera attesa da oltre trent’anni dal territorio ionico e che solo negli ultimi due anni ha goduto di un vistoso cambio di passo, grazie all’impulso dato dal Presidente Gugliotti, che ha posto la realizzazione della8 come priorità ...

