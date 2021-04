Recovery, sulla giustizia Draghi parte dalle riforme di Bonafede (ma le annacqua). Road map: a giugno la legge su Csm e autunno di fuoco con processo civile e penale (Di lunedì 26 aprile 2021) Approfondito quanto basta per ottemperare alle richieste dell’Unione europea, sufficientemente generico per non irritare le diverse anime della (larghissima) maggioranza di governo. In materia di giustizia il Recovery plan targato Mario Draghi sceglie di non decidere, almeno sui punti più delicati delle riforme che dovranno essere approvate nei prossimi mesi. La versione finale del testo, licenziato sabato notte in Consiglio dei ministri, fa proprie gran parte delle misure elaborate dall’ex ministro Alfonso Bonafede e inserite nel Piano precedente, dall’accelerazione dei processi all’abbattimento degli arretrati grazie a oltre 20mila nuove assunzioni, ma annacqua una serie di provvedimenti considerati centrali dal governo Conte. Dalla riforma del Consiglio superiore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Approfondito quanto basta per ottemperare alle richieste dell’Unione europea, sufficientemente generico per non irritare le diverse anime della (larghissima) maggioranza di governo. In materia diilplan targato Mariosceglie di non decidere, almeno sui punti più delicati delleche dovranno essere approvate nei prossimi mesi. La versione finale del testo, licenziato sabato notte in Consiglio dei ministri, fa proprie grandelle misure elaborate dall’ex ministro Alfonsoe inserite nel Piano precedente, dall’accelerazione dei processi all’abbattimento degli arretrati grazie a oltre 20mila nuove assunzioni, mauna serie di provvedimenti considerati centrali dal governo Conte. Dalla riforma del Consiglio superiore ...

