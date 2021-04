Real Madrid-Chelsea, Tuchel: “Voglio la nostra migliore versione, giocheremo con fame ed entusiasmo” (Di lunedì 26 aprile 2021) Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, alla vigilia dell’andata della semifinale di Champions League contro il Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa di vari argomenti, tra i quali anche la Superlega: “Tutti abbiamo commesso degli errori e se guidi un club puoi concordare cose che alla gente non piacciono. Non dubitare mai dell’amore che tutti hanno per questo gioco. Hazard? Se gioca sono sicuro che vorrà dimostrare un punto. Voglio vedere la migliore versione di noi stessi contro il Real. Sono molto grato per il mio percorso da allenatore, lungi dal darlo per scontato e pensare che questo appartenga a me. Sono un uomo fortunato. Forse il livello successivo è mantenere il livello”. “Riteniamo che sia un buon momento per giocare questa partita. ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Il tecnico del, Thomas, alla vigilia dell’andata della semifinale di Champions League contro il, ha parlato in conferenza stampa di vari argomenti, tra i quali anche la Superlega: “Tutti abbiamo commesso degli errori e se guidi un club puoi concordare cose che alla gente non piacciono. Non dubitare mai dell’amore che tutti hanno per questo gioco. Hazard? Se gioca sono sicuro che vorrà dimostrare un punto.vedere ladi noi stessi contro il. Sono molto grato per il mio percorso da allenatore, lungi dal darlo per scontato e pensare che questo appartenga a me. Sono un uomo fortunato. Forse il livello successivo è mantenere il livello”. “Riteniamo che sia un buon momento per giocare questa partita. ...

