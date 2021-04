Rabbia dei fan di Naya Rivera, dimenticata dagli Oscar (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo i Grammy anche gli Oscar si sono dimenticati di Naya Rivera, morta nel luglio 2020 durante una gita in barca con il figlio. Il nome dell'attrice di 'Glee' non è infatti comparso nel tradizionale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo i Grammy anche glisi sono dimenticati di, morta nel luglio 2020 durante una gita in barca con il figlio. Il nome dell'attrice di 'Glee' non è infatti comparso nel tradizionale ...

Advertising

caritas_milano : La Pandemia sta decimando il ceto medio La casa è un bene essenziale che va tutelato consentendo la rinegoziazione… - matteosalvinimi : Naufragio al largo della #Libia. Altri morti, altro sangue sulla coscienza dei buonisti che, di fatto, invitano e a… - FrancescaToesca : @borghi_claudio Anche io li ammiro e provo rabbia perché, a parte voi, hanno tutti contro. Accanimento che invece n… - MLRiccioli : Piangerei di rabbia. Paese marcio ignorante volgare. Paese che ha come dei lo stomaco, il pallone e abbarbaradusso. - giornaleradiofm : Covid: post critici rimossi da Twitter, rabbia in India: (ANSA) - ROMA, 26 APR - Rabbia in India dopo che il govern… -