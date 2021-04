Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio | le ultime novità

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori del settore sportivo ancora fermi a casa a causa della pandemia. Nelleore si sente parlare di una possibile ripartenza a, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Il fatto che il mese disia oggetto di numerose ipotesi è strettamente collegato al contenuto del nuovo dpcm. Il Governo ha infatti confermato che non ci saranno zone gialle almeno fino alla fine di aprile: una stretta importante, che ha come obiettivo quello di salvaguardare la stagione estiva mentre la campagna vaccinale dovrebbe subire una notevole accelerazione. E’ quindi ovvio chee ...

Advertising

llostwolf : Io che piango dalla felicità perchè riaprono i cinema, sempre io che piango dallo sconforto quando mi rendo conto c… - tlauxipi : @matty_aloud Ha aspettato così tanto, io aspetterei quando riaprono i live ormai. - __aemme__ : Quando ti riaprono i bar e ristoranti all'aperto ma poi inizia la stagione delle pioggie #zonagiaa - Federic0Franki : 1 giugno riaprono le palestre e mi farò male perché solo i deboli abbassano i carichi quando riprendono dopo mesi,… - pietromula : Quando riaprono i bar e qualcuno ordina una tisana -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

...cheEd eccoci proprio al Comparto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: "Dall'emergenza Covid si esce guardando al futuro, puntando sulle nuove generazioni. L'Europa è molto chiara...commenta Covid, protesta dei lavoratori del wedding: 'Noiripartiamo?' - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Nel giorno in cui in Italiamolte attività, i lavoratori del wedding scendono in piazza per protestare contro 'la ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...E il teatro annuncia: Armani diventa socio sostenitore con l’impegno di versare 600 mila euro (assicurati per due anni) ...