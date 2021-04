Pomigliano | veglia sul papà morente di Covid fino all’ultimo respiro | scatto fa il giro del web

(Di lunedì 26 aprile 2021) E’ diventata neldi poche ore una delle foto simbolo della terza ondata. Il figlio, in tuta anticontagio, mascherina e barriera di protezione in plexiglass,sul padre gravemente ammalato diche giace nel letto. Loarriva dad’Arco, in provincia di Napoli.sul: è malato di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il racconto di Maria Auletto di Pomigliano D'Arco: "Siamo in sette, nell'immagine scattata da mia nipote c'è mio fratello Gennaro che lo assiste a casa, chi non crede al virus non ha rispetto". Quella che arriva da Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli, è una storia emozionante, ma che nello stesso tempo fa capire quanto possa essere grave il Covid. Matilde Auletto, di Pomigliano D'Arco, racconta l'esperienza della propria famiglia con il Covid. "Guardate cos'è il Covid: mio nonno morente e mio papà che lo veglia fino all'ultimo respiro"