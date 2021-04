Passo avanti del Cnr per trattare il tumore al polmone (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Uno studio su un nuovo farmaco ha dimostrato la possibilità di diminuire la crescita tumorale in studi preclinici condotti in laboratorio sul modello murino con tumore al polmone del sottotipo molecolare K-RAS mutato. La ricerca è frutto di un lavoro internazionale guidato da Elena Levantini dell'Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Itb) di Pisa dove coordina il Laboratorio di oncologia molecolare, e con incarichi da ricercatrice anche nel reparto di Ematologia/Oncologia dell'ospedale BIDMC della Harvard Medical School di Boston. Il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro, responsabile di circa un terzo delle morti per malattie oncologiche. Nonostante gli enormi progressi scientifici, al momento le opzioni terapeutiche sono ancora limitate. Lo studio, che ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Uno studio su un nuovo farmaco ha dimostrato la possibilità di diminuire la crescita tumorale in studi preclinici condotti in laboratorio sul modello murino conaldel sottotipo molecolare K-RAS mutato. La ricerca è frutto di un lavoro internazionale guidato da Elena Levantini dell'Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Itb) di Pisa dove coordina il Laboratorio di oncologia molecolare, e con incarichi da ricercatrice anche nel reparto di Ematologia/Oncologia dell'ospedale BIDMC della Harvard Medical School di Boston. Ildelè la prima causa di morte per cancro, responsabile di circa un terzo delle morti per malattie oncologiche. Nonostante gli enormi progressi scientifici, al momento le opzioni terapeutiche sono ancora limitate. Lo studio, che ...

