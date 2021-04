Napoli, avanti con il silenzio stampa anche dopo la vittoria con il Torino (Di lunedì 26 aprile 2021) Nonostante la vittoria contro il Torino, sotto i colpi di Bakayoko e Osimhen, il Napoli continua a restare in silenzio: nessun tesserato azzurro analizzerà la partita. Gli azzurri hanno confermato il silenzio stampa in campionato iniziato il 21 febbraio e che continuerà anche stasera. FOTO: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Nonostante lacontro il, sotto i colpi di Bakayoko e Osimhen, ilcontinua a restare in: nessun tesserato azzurro analizzerà la partita. Gli azzurri hanno confermato ilin campionato iniziato il 21 febbraio e che continueràstasera. FOTO: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FaCa1992 : Non fermiamoci ragazzi, dobbiamo ancora conquistarla! Avanti Napoli!!! ?? - RaffaLeleN : @jo19N26 @Illma7ic10 Siamo Juve+35 Napoli +36 e con questo criterio siamo già avanti. Poi ci sono i gol totali Juve… - totonno1964 : @vincenzino613 @maxmassi969 @Danila0909 Bella vittoria, squadra in forma ma oggi doveva finire 5/6 a 0. Cmq bene co… - ZazzaCri : Tutto bello.. Ma la differenza reti a questo punto è fondamentale... Doveva finire in goleada. Forza ragazzi! Avant… - afiumiicino : Il missile di #bakayoko, altri 3 goal decisivi nelle prossime cinque e siamo in pari con i danni che ci ha causato… -