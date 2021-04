Manchester United, nervi tesi tra Maguire e Fred: insulti in campo (Di lunedì 26 aprile 2021) Clima teso in casa Manchester United dopo il pareggio per 0-0 contro il Leeds nel match valido per il campionato di Premier League 2020/2021. I Red Devils, secondi in classifica, un po’ a sorpresa non riescono ad ottenere il successo contro la squadra di Bielsa e gli animi si agitano. Nella seconda metà di gara infatti, poco oltre il 70?, è stato piuttosto chiaro il diverbio tra il capitano Harry Maguire e Fred. Il capitano dello United ha rimproverato il compagno di squadra per alcune posizioni in campo non mantenute a dovere. Secondo quanto riportato dai media inglesi, tra cui il Mirror e il Guardian, Maguire avrebbe chiamato Fred: “Fo****o idiota“, scambiandosi parole poco amichevoli per qualche secondo. L’episodio non è passato ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Clima teso in casadopo il pareggio per 0-0 contro il Leeds nel match valido per il campionato di Premier League 2020/2021. I Red Devils, secondi in classifica, un po’ a sorpresa non riescono ad ottenere il successo contro la squadra di Bielsa e gli animi si agitano. Nella seconda metà di gara infatti, poco oltre il 70?, è stato piuttosto chiaro il diverbio tra il capitano Harry. Il capitano delloha rimproverato il compagno di squadra per alcune posizioni innon mantenute a dovere. Secondo quanto riportato dai media inglesi, tra cui il Mirror e il Guardian,avrebbe chiamato: “Fo****o idiota“, scambiandosi parole poco amichevoli per qualche secondo. L’episodio non è passato ...

