Le notti di luna di Enrico Nigiotti | «Quando a Capraia ho imparato a parlare con me stesso»

(Di lunedì 26 aprile 2021) Quando il mondo si è fermato (di nuovo), Enrico Nigiotti ha fatto le valigie ed è partito per Capraia, la più lontana delle isole dell’arcipelago toscano. Il cantautore livornese, 33 anni, ci è rimasto per diversi mesi: «Volevo scoprire cose nuove e riscoprire anche me stesso», racconta, «Scoprire l’isola quando è vera, imparare a vivere senza fretta».