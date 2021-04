Le Crocs dorate di Questlove sul tappeto rosso degli Oscar, magnifico specchio dei tempi (Di lunedì 26 aprile 2021) In fondo lo sapevamo che le Crocs prima o poi avrebbero fatto irruzione su un tappeto rosso. Era solo questione di tempo. Così ci ha pensato Questlove , membro della band hip hop dei The Roots, vincitore di cinque Grammy, anche autore del podcast Questlove Supreme, che ha avuto ospiti del calibro di Michelle Obama, Chris Rock, Chaka Khan e Babyface, nonché protagonista della 93esima edizione degli Oscar come direttore musicale della cerimonia. E … per aver indossato un paio di Crocs in oro sotto un pantalone nero, con banda laterale. Sorpresi? Questlove Questlove (Photo by Matt Petit/A.M.P.A.S. via Getty Images) HandoutIl modello che ha indossato Questlove è quello classico che conosciamo tutti, con ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 aprile 2021) In fondo lo sapevamo che leprima o poi avrebbero fatto irruzione su un. Era solo questione di tempo. Così ci ha pensato, membro della band hip hop dei The Roots, vincitore di cinque Grammy, anche autore del podcastSupreme, che ha avuto ospiti del calibro di Michelle Obama, Chris Rock, Chaka Khan e Babyface, nonché protagonista della 93esima edizionecome direttore musicale della cerimonia. E … per aver indossato un paio diin oro sotto un pantalone nero, con banda laterale. Sorpresi?(Photo by Matt Petit/A.M.P.A.S. via Getty Images) HandoutIl modello che ha indossatoè quello classico che conosciamo tutti, con ...

