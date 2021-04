Lazio, rinnovo Inzaghi: in settimana atteso l'incontro (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA - Prima il campo, poi la firma. Simone Inzaghi firmerà il rinnovo con la Lazio, nessun problema come ammesso dal ds Igli Tare. C'è attesa per la fumata bianca, sembrava vicinissima prima della ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA - Prima il campo, poi la firma. Simonefirmerà ilcon la, nessun problema come ammesso dal ds Igli Tare. C'è attesa per la fumata bianca, sembrava vicinissima prima della ...

