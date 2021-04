Laura Pausini non vince l’Oscar: “Torno in Italia felice” (Di lunedì 26 aprile 2021) Laura Pausini non ha vinto il Premio Oscar per la miglior canzone, ma niente rimorsi. Ecco la reazione della cantante che ha reso protagonista la musica Italiana nel corso della lunga notte degli Oscar Non avrà vinto il Premio Oscar, ma il cuore degli Italiani e di un vasto pubblico planetario, Laura Pausini lo ha conquistato da tempo. La cantante romagnola nonostante gareggiasse con un brano intenso e di delicata scrittura, Io sì/Seen, non ce l’ha fatta. In Italia ha commosso tutti, il brano che fa parte della colonna sonora del film Netflix “The Life Ahead/La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti. Eppure la canzone non è riuscita a convincere la rigida commissione dell’Accademy dorata. La giuria ha preferito Fight For You di H.E.R, pezzo ... Leggi su zon (Di lunedì 26 aprile 2021)non ha vinto il Premio Oscar per la miglior canzone, ma niente rimorsi. Ecco la reazione della cantante che ha reso protagonista la musicana nel corso della lunga notte degli Oscar Non avrà vinto il Premio Oscar, ma il cuore deglini e di un vasto pubblico planetario,lo ha conquistato da tempo. La cantante romagnola nonostante gareggiasse con un brano intenso e di delicata scrittura, Io sì/Seen, non ce l’ha fatta. Inha commosso tutti, il brano che fa parte della colonna sonora del film Netflix “The Life Ahead/La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti. Eppure la canzone non è riuscita a conre la rigida commissione dell’Accademy dorata. La giuria ha preferito Fight For You di H.E.R, pezzo ...

Advertising

NetflixIT : Laura Pausini ha vinto l’Oscar del nostro cuore. #Oscars - NetflixIT : Noi quando Laura Pausini canta IO SÌ agli #Oscars: - SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - narancial0vebot : RT @yleniaindenial: Laura Pausini praticamente è andata a presenziare agli Oscar non per vincere ma per farsi le foto con attori/attrici ch… - en_detresse_ : RT @moonflovers: LAURA PAUSINI E VIOLA DAVIS. QUEENS. #Oscars #PausiniOscar -