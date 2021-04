“La nostra bimba se n’è andata”. L’annuncio del vip, la figlia di 8 mesi è morta di leucemia (Di lunedì 26 aprile 2021) “Le abbiamo provate tutte, ma i medici mi hanno detto che potrebbe avere al massimo un paio di giorni di vita. Il nostro mondo è crollato. La scorsa settimana abbiamo fatto il test del midollo osseo, ed è stato fatto un prelievo di sangue, li abbiamo inviati a Singapore nella speranza che potessero creare una terapia per salvare la vita di Azaylia. Poi abbiamo dovuto fare una TAC sulla sua testa e il giorno dopo i risultati sono tornati per dire che aveva due tumori molto grandi nel cervello”. Non sono state settimane per nulla facili per la famiglia del vip, che il 10 aprile, tramite il suo account Instagram, aveva dato la terribile notizia. Poi aggiunge: “Hanno anche detto che la chemioterapia che viene solitamente somministrata per curare la leucemia nella colonna vertebrale o nel cervello non potrà essere usata perché ha troppa pressione con questi tumori. A quel ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) “Le abbiamo provate tutte, ma i medici mi hanno detto che potrebbe avere al massimo un paio di giorni di vita. Il nostro mondo è crollato. La scorsa settimana abbiamo fatto il test del midollo osseo, ed è stato fatto un prelievo di sangue, li abbiamo inviati a Singapore nella speranza che potessero creare una terapia per salvare la vita di Azaylia. Poi abbiamo dovuto fare una TAC sulla sua testa e il giorno dopo i risultati sono tornati per dire che aveva due tumori molto grandi nel cervello”. Non sono state settimane per nulla facili per la famiglia del vip, che il 10 aprile, tramite il suo account Instagram, aveva dato la terribile notizia. Poi aggiunge: “Hanno anche detto che la chemioterapia che viene solitamente somministrata per curare lanella colonna vertebrale o nel cervello non potrà essere usata perché ha troppa pressione con questi tumori. A quel ...

