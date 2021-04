La comicità scorretta del Paolo Ruffini Diversity Show offenderà qualcuno?

Leggi su wired

(Di lunedì 26 aprile 2021) Lode al coraggio. Ce ne vuole tanto anche solo per provare a proporre uno spettacolo come, in onda il 26 aprile (ore 21) su Comedy Central (canale Sky 128) e, poi, in streaming su Now. Un mix di Talke di stand-up, connel ruolo di presentatore, e Martina Di Maria in quello di valletta finto svalvolata ma dislessica per davvero (i due avevano già lavorato insieme a La pupa e il secchione). Come si può intuire dal titolo, l’idea è di fare uno spettacolo comico sulla diversità. Già, ma che cos’è la diversità?ne ha scelte 3 tipologie: essere gay, essere nero o essere portatore di disabilità. E ha chiamato sul palco 5 ideali rappresentanti: il non vedente campione paraolimpico di sci nautico Daniele Cassioli, l’attore ...