Isola dei famosi, i guadagni dei protagonisti fanno arrabbiare Iva ed Elettra (Di lunedì 26 aprile 2021) Quanto guadagnano i protagonisti dell’Isola dei famosi? Qual è il cachet di Ilary Blasi, quanto guadagna a puntata Elettra Lamborghini? Ci sono anche Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi e non dimentichiamo Massimiliano Rosolino. Niente di ufficiale, non sono compensi dichiarati dai diretti interessati ma come sempre le voci girano e sono indiscrezioni che sembra abbiano fatto davvero arrabbiare Iva ed Elettra. Se Ilary Blasi guadagna 50mila euro per ogni puntata dell’Isola dei famosi, quanto guadagnano i tre opinionisti? Non tutti hanno lo stesso valore ma sono proprio le diverse somme che si mormora abbiano generato qualche tensione tra Elettra, Tommaso Zorzi e la Zanicchi. Sarebbe la cantante più giovane la più offesa tra tutti. E’ ancora ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 aprile 2021) Quanto guadagnano idell’dei? Qual è il cachet di Ilary Blasi, quanto guadagna a puntataLamborghini? Ci sono anche Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi e non dimentichiamo Massimiliano Rosolino. Niente di ufficiale, non sono compensi dichiarati dai diretti interessati ma come sempre le voci girano e sono indiscrezioni che sembra abbiano fatto davveroIva ed. Se Ilary Blasi guadagna 50mila euro per ogni puntata dell’dei, quanto guadagnano i tre opinionisti? Non tutti hanno lo stesso valore ma sono proprio le diverse somme che si mormora abbiano generato qualche tensione tra, Tommaso Zorzi e la Zanicchi. Sarebbe la cantante più giovane la più offesa tra tutti. E’ ancora ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - BITCHYFit : Alfonso Signorini critica la sovraesposizione di Tommaso Zorzi e fa un appunto su L’Isola dei Famosi - LaliGero__ : @lacordaspezzata Io ho questa impressione che gliela facciano fare per l'isola, per una questione di estetica perch… -