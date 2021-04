Inter, ecco perché può essere scudetto già domenica (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo il ko pesante di questa sera del Milan contro la Lazio, l’Inter può festeggiare domenica lo scudetto. Per farlo dovrà vincere sabato contro il Crotone e poi sperare in un pareggio o una sconfitta dell’Atalanta, domenica la squadra di Gasperini se la vedrà col Sassuolo: al verificarsi di queste due ipotesi la squadra di Conte sarebbe matematicamente Campione d’Italia. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo il ko pesante di questa sera del Milan contro la Lazio, l’può festeggiarelo. Per farlo dovrà vincere sabato contro il Crotone e poi sperare in un pareggio o una sconfitta dell’Atalanta,la squadra di Gasperini se la vedrà col Sassuolo: al verificarsi di queste due ipotesi la squadra di Conte sarebbe matematicamente Campione d’Italia. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

