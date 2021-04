Inter, centrocampo in leggero affanno: Barella, Brozovic ed Eriksen in difficoltà (Di lunedì 26 aprile 2021) centrocampo dell’Inter poco brillante Terza partita in sette giorni per l’Inter che ieri contro il Verona ha ritrovato la vittoria dopo due pareggi e si lancia così a pieno ritmo a vincere il campionato. Nella squadra nerazzurra scesa in campo ieri, particolare fatica hanno fatto i giocatori a centrocampo (Brozovic, Barella e Eriksen) che non sono riusciti a garantire alla manovra nerazzurra la giusta fluidità. “Complice pure il moto perpetuo dei soldatini di Juric, gli Interisti, soprattutto in mezzo al campo, sono apparsi boccheggianti sin dai primi minuti: Barella è rimasto a lungo fuori dal gioco, Brozovic ha perso più di un pallone velenoso ed Eriksen si è limitato al piccolo cabotaggio”. ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 26 aprile 2021)dell’poco brillante Terza partita in sette giorni per l’che ieri contro il Verona ha ritrovato la vittoria dopo due pareggi e si lancia così a pieno ritmo a vincere il campionato. Nella squadra nerazzurra scesa in campo ieri, particolare fatica hanno fatto i giocatori a) che non sono riusciti a garantire alla manovra nerazzurra la giusta fluidità. “Complice pure il moto perpetuo dei soldatini di Juric, gliisti, soprattutto in mezzo al campo, sono apparsi boccheggianti sin dai primi minuti:è rimasto a lungo fuori dal gioco,ha perso più di un pallone velenoso edsi è limitato al piccolo cabotaggio”. ...

