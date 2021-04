Il virologo Maga Cnr rassicura | ' La variante indiana è nota da ottobre ed è simile a quella inglese'

(Di lunedì 26 aprile 2021) IlGiovanni, direttore dell'l'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, ha parlato della, ormaida diverso tempo, ed ha garantito che in Italia "non ci sono ...

IlGiovanni, direttore dell'l'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, ha parlato della variante indiana, ormai nota da diverso tempo, ed ha garantito che in Italia "non ci sono ...Lo spiega all'Adnkronos ilGiovanni, direttore dell'l'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia.ricorda, inoltre, che queste varianti 'circolano da mesi, ma nei Paesi ...Individuati i primi due casi di variante indiana in Veneto: lo ha annunciato il presidente della Regione Luca Zaia ...La variante indiana del covid "ci preoccupa come tutte quelle che appaiono nel mondo e di cui sappiamo poco". E in questo momento "di riaperture e zone gialle dobbiamo avere la ma ...