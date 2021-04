Ibra-Lukaku, arrivano le ammende ai calciatori e ai club (Di lunedì 26 aprile 2021) arrivano i dettagli delle multe rifilate ad Inter, Milan, Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic per lo scontro che ha visto protagonisti i due attaccanti nella notte del derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia. “Ammenda di 4.000 euro per Ibrahimovic, 3.000 euro per Lukaku, 2.000 euro per il Milan e 1.250 euro per l’Inter: sono queste le sanzioni con le quali sono stati puniti i due calciatori e le società a seguito dell’accordo raggiunto dalle parti – si legge in una nota della Figc -. La Procura Federale aveva aperto un’indagine sulla lite verbale avvenuta tra i due giocatori durante la gara di Coppa Italia Inter-Milan del 26 gennaio 2021. Per entrambi i calciatori si è trattato di ‘comportamento antisportivo con frasi provocatorie, comprovanti un messaggio ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021)i dettagli delle multe rifilate ad Inter, Milan, Romelue Zlatanhimovic per lo scontro che ha visto protagonisti i due attaccanti nella notte del derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia. “Ammenda di 4.000 euro perhimovic, 3.000 euro per, 2.000 euro per il Milan e 1.250 euro per l’Inter: sono queste le sanzioni con le quali sono stati puniti i duee le società a seguito dell’accordo raggiunto dalle parti – si legge in una nota della Figc -. La Procura Federale aveva aperto un’indagine sulla lite verbale avvenuta tra i due giocatori durante la gara di Coppa Italia Inter-Milan del 26 gennaio 2021. Per entrambi isi è trattato di ‘comportamento antisportivo con frasi provocatorie, comprovanti un messaggio ...

