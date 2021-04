Ginnastica | Europei 2021 | le pagelle dell’Italia Maresca e Bartolini esplodono | Macchini diventerà una star

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’Italia maschile si è distinta aglidiartistica, conquistando due medaglie di bronzo con Nicolaal corpo libero e Salvatoreagli anelli. Si aggiunge il quarto posto di Carloalla sbarra (senza quell’errore in infilata avrebbe potuto ambire al titolo) e il pass olimpico sfiorato dallo stesso(il sardo potrebbe essere ripescato, bisognerà aspettare il termine della Coppa del Mondo di specialità a giugno). La nostra Nazionale torna a casa da Basilea con un bilancio positivo e il movimento sta pian piano uscendo da un momento critico, anche perché non bisogna dimenticare che a casa c’erano Marco Lodadio e Ludovico Edalli. Il laziale è argento mondiale agli anelli e si sta riprendendo da un’operazione, il ...

Un podio che sa di 'liberazione'. E' questo il sapore della medaglia di bronzo che la bresciana Vanessa Ferrari ha conquistato ieri aglidiin corso a Basilea, in Svizzera.Vanessa Ferrari ha vinto la medaglia di bronzo aglidiartistica sulle note di "Bella Ciao". "Questa medaglia è per me un simbolo di resilienza e di resistenza. Lo dimostra la mia storia agonistica fatta di successi ma anche di ...Condividi questo articolo:Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Ne voglio parlare con Giovanni Malagò: Vanessa merita di fare la portabandiera a Tokyo, è un’atleta con caratteristiche uniche. Come Federica Pel ...L'Italia maschile si è distinta agli Europei 2021 di ginnastica artistica, conquistando due medaglie di bronzo con Nicola Bartolini al corpo libero e Salvatore Maresca agli anelli. Si aggiunge il quar ...